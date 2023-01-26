انت الان تتابع خبر ابراهيم من سامراء.. شاب يبتكر خوذة حربية لتطوير مهارات المقاتل العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ابراهيم ومقربون منه طالبوا الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي باعتماد ورعاية هذا الاختراع وتطويره والذي من شأنه أن يسهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية والحفاظ على سلامة المقاتل من الهجمات.بأقل تكاليف وباجهزة كهربائية والكترونية بسيطة صنع منها ابراهيم ابتكتراً قد يساهم في تعزيز قدرة المقاتلين في مقارعة الإرهاب أملاً من الجهات المختصة رعاية مشروعه لتطويره.