انت الان تتابع خبر السوداني يغادر بغداد متوجها الى فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر حكومي لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني غادر بغداد متوجها الى العاصمة الباريسية في فرنسا".

ويجري رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سلسلة من الزيارات الخارجية من أجل تعزيز التعاون مع البلدان العالم، كانت آخرها زيارته الى المانيا والاتفاق مع شركة سيمنز لحل مشكلة الكهرباء.

