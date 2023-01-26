اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يغادر بغداد متوجها الى فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر السوداني يغادر بغداد متوجها الى فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر حكومي لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني غادر بغداد متوجها الى العاصمة الباريسية في فرنسا".

ويجري رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سلسلة من الزيارات الخارجية من أجل تعزيز التعاون مع البلدان العالم، كانت آخرها زيارته الى المانيا والاتفاق مع شركة سيمنز لحل مشكلة الكهرباء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا