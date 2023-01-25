انت الان تتابع خبر تركيا تتحدث عن طريق "لسلام دائم" في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس الأمن القومي التركي في بيان: "بعد الاطلاع على سير العمليات، العسكرية والأمنية، التي نفذت بعزم وإصرار ونجاح حتى الآن، ضد كل أنواع التهديدات والمخاطر ضد الأمن القومي، وخاصة المنظمات الإرهابية: حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب/ حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، وتنظيم داعش، وجماعة غولن، تم التأكيد على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات إذا لزم الأمر، وأن الإرادة والاستعدادات المطلوبة لذلك كاملة وجاهزة".وأضاف: "نؤكد أن منظمات "حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب/ حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، وأنصارها، تشكل أكبر عقبة أمام سلام وطمأنينة وازدهار الشعب السوري".

وتابع البيان: أن "القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية، من شأنه أن يمهد الطريق لسلام دائم، وللتوصل إلى حلّ شامل وكامل ودائم، على أساس احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية".