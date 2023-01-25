انت الان تتابع خبر الدراجي يضع حلولا لمعالجة اسعار صرف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدراجي في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "على الحكومة اجبار المصارف على العمل بالنظام الجديد الذي تطلبه الادارة الامريكية"، مؤكدا على "عدم ارسال اسماء التجار والمصارف الى الضريبة او الكمرك في حال عدم الخضوع الى الاوامر".واضاف انه "على البنك المركزي تغيير اتفاقاته الدولية وفتح اعتمادات جديدة وعدم المثول الى المصارف غير الحقيقية التي تعتاش على فرق العملات وتهريبها"، مشددا على ضرورة "ابتعاد الجهات السياسية التي تمتلك مصارف عن اساليب الضغط على الحكومة بهذه القضية".

وتابع: "توفير الدولار الى الشعب بشكل كبير وتشجيع المواطنين على اقتناء الدينار العراقي، فضلا عن قبول سندات بخزينة البنوك الحكومية بالعملة المحلية وتقويمها لأجل زيادة الطلب عليها".