انت الان تتابع خبر تحضيراً لنهائيات آسيا.. ليوث العراق يلاقون قرغيزستان غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان منتخبُ الشباب أكمل استعداداته، لملاقاةِ نظيره القرغيزستاني ودياً يوم غدٍ الخميس عند الساعةِ الثالثة والنصف عصراً بتوقيتِ بغداد، في ثاني مُبارياته الإعداديّة في معسكره التحضيريّ بمدينةِ أنطاليا التركيّة تأهباً لنهائياتِ آسيا".وأضاف: "تدريباتُ اليوم، التي امتدت إلى ساعةٍ ونصف الساعة، ركزَ فيها الجهازُ الفنيّ على معالجةِ بعض السلبيات التي ارتكبها اللاعبون في المواجهةِ التجريبيّة الأولى أمس الأول الاثنين أمام طاجكستان، ووضع الحلول اللازمة لضمانِ تلافيها خلال المبارياتِ الثلاث المقبلة للمنتخبِ أمام قرغيزستان والأردن ونادي Rapperswil السويسري".

وأشار الاتحاد الى ان "مباراةُ يوم غدٍ الخميس قد تشهد مشاركةَ اللاعب "شربل شمعون" المحترف في الدوري الأسترالي بعد إكمالِ جاهزيته، بينما سيستمرُ غياب اللاعب "بلند آزاد" بسبب إصابةٍ عرضيةٍ لحقت به بعد وصوله للمُعسكر وما زال تحت مراقبةِ الجهازين الطبي والفني إلى حين استكمال عمليةِ علاجه التام".



وتابع: "الجهازُ الفنيّ لمنتخبِ الشباب سيدخل بتشكيلةٍ مغايرةٍ للمباراةِ السابقة، وهذا الذي اتضحَ في تدريباتِ اليوم".

من جانبه، عرضَ الجهاز الفنيّ المباراةَ السابقة مع طاجكستان أمام اللاعبين لمشاهدتها، وشرح من خلالها الكيفيةَ التي لعبها منتخبنا، والأخطاء الفرديّة والجماعيّة التي ارتكبت.

من جهته، حثَّ مدرب منتخب الشباب "عماد محمد" اللاعبين على الالتزامِ بالواجباتِ التكتيكيّة والتنظيميّة داخل أرضيةِ الملعب، والابتعاد عن التراخي حتى لو كانت المباراةُ وديةً.