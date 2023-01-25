انت الان تتابع خبر "مطلوب عشائريا" تطيح بثلاثة متهمين جنوبي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءاً على توجيهات قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد بعدم التهاون مع مثيري الفتن و النزاعات العشائرية والتي تهدد السلم المجتمعي و ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقيادة شرطة المحافظة في القضاء على المظاهر الدخيلة على المجتمع والعمل على إنهائها وفرض سلطة القانون، حيث تمكنت مفارز مركز شرطة القرنة بامرة ضابط المركز من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بالكتابة على احد الدور السكنية عبارة (مطلوب لعشيرة ...) بسبب خلاف شخصي مع صاحب الدار".واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".