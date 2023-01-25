انت الان تتابع خبر بتهم مختلفة.. القبض على 51 مطلوبا في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السزومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبأشراف ومتابعة قائد الشرطة اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل نفذت أقسام قيادة الشرطة ممارسات أمنية أسفرت عن تطبيق القانون بحق ٤١٦ حالة حيث تم إلقاء القبض على ٥١ مطلوبا للقضاء وضبط١٩٢ مركبة ٩٦دراجة نارية و٧٧ شخصا وفق مواد قانونية مختلفة".واضافت ان "الممارسة الأمنية اشتركت فيها جميع الأقسام وكانت حصيلة قسم شرطة قضاء النجف الشمالي هو تنفيذ ١٦ أمر إلقاء القبض وضبط ٧٨ مركبة و١٦ دراجة نارية مع ٨ أشخاص، اما قسم شرطة البلدة الجنوبي فقد القى القبض على ١٦ مطلوبا للقضاء و١٩ مركبة مخالفة و٥٥ دراجة نارية و١٢ شخص ".

وبينت ان "شرطة قضاء المناذرة ألقت القبض على ٥ مطلوبين للقضاء وضبطت ٣٢ مركبة مخالفة و٢٠ دراجة نارية و١٩ شخصا، ونفذ قسم شرطة قضاء الكوفة ١١ أمر من أوامر إلقاء القبض وضبط ٥ مركبات مخالفة و ٥ دراجات نارية و ٣٨ شخصا مخالفا ".



وأوضحت أن "قسم مكافحة إجرام النجف القى القبض على ٧ مطلوبين للقضاء، وألقى قسم السيطرات والطرق الخارجية القبض على مطلوبين ٢ وضبط و٥٨ مركبة ضمن المخالفات المرورية، بينما نفذ قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري إلقاء القبض على مطلوب واحد وقسم الأحداث أيضا إلقى القبض على مطلوبا واحدا للقضاء ".