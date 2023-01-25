بديلاً لليفاندوفيسكي.. برشلونة يبدي اهتمامه بمهاجم برازيلي

ويسعى برشلونة لتعويض رحيل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، لصفوف أتلتيكو مدريد، لكن قانون اللعب المالي النظيف سيجبر النادي على الانتظار للصيف.

كما يرغب برشلونة في تأمين بديل لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)، تحسبا لتراجع مستواه بحكم سنه.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة معجب بالمهاجم الشاب فيكتور روكي (17 عاما)، لاعب أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

ويملك برشلونة تقارير جيدة عن روكي، بعد تألقه مع ناديه في الدوري البرازيلي، بالإضافة لتقديمه مستويات مميزة في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب، المقامة حاليا، حيث سجل 3 أهداف في أول مباراتين، أمام بيرو والأرجنتين.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة خزائن برشلونة ما يقرب من 30 مليون يورو، ولا تمانع إدارة بارانينسي في الحصول على المبلغ من خلال 3 أقساط على 3 مواسم.



وخاض روكي في مسيرته 57 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.