انت الان تتابع خبر زلزال قوي يضرب مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال معهد البحوث الفلكية تفاصيل زلزال اليوم في بيان على موقعه الرسمي، انه "كان وقت الحدوث: 02:37:03 مساء بالتوقيت المحلي، بقوة: 5.87 درجة على مقياس ريختر".

وأوضح المعهد أنه "ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".



وتداول عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر، منشورات حول شعورهم بهزة أرضية قوية.