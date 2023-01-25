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زلزال قوي يضرب مصر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال معهد البحوث الفلكية تفاصيل زلزال اليوم في بيان على موقعه الرسمي، انه "كان وقت الحدوث: 02:37:03 مساء بالتوقيت المحلي، بقوة: 5.87 درجة على مقياس ريختر".

وأوضح المعهد أنه "ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".


وتداول عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر، منشورات حول شعورهم بهزة أرضية قوية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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