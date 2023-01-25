انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء والعاهل الاردني يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الاخير" تلقى اتصالاً هاتفياً من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المتبادل وتنميته في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وقدم الملك الأردني تهانيه إلى رئيس مجلس الوزراء "بمناسبة فوز المنتخب العراقي بكأس خليجي 25 التي استضافها العراق، وأشاد بحسن تنظيم البطولة".