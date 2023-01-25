انت الان تتابع خبر العشرات يتظاهرون في النجف ضد ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل السومرية، أن "عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرة عند مجسرات ثورة العشرين؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار صرف الدولار".

وتعهدت نقابة محاميي النجف، وفق مراسلنا، برفع إخبار ضد كل من يتلاعب بسعر الصرف.



وفي وقت سابق من اليوم، نظم أكثر من ألف شخص وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار.

وتخطت أسعار الدولار الـ160 الفاً مقابل كل مائة دولار خلال الشهر الأخير، بعد أن كانت مستقرة تحت حاجز الـ150 الف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.