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العشرات يتظاهرون في النجف ضد ارتفاع الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل السومرية، أن "عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرة عند مجسرات ثورة العشرين؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار صرف الدولار".

وتعهدت نقابة محاميي النجف، وفق مراسلنا، برفع إخبار ضد كل من يتلاعب بسعر الصرف.


وفي وقت سابق من اليوم، نظم أكثر من ألف شخص وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار.

وتخطت أسعار الدولار الـ160 الفاً مقابل كل مائة دولار خلال الشهر الأخير، بعد أن كانت مستقرة تحت حاجز الـ150 الف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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