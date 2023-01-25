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"كرة القدم بحاجة اليه".. أنشيلوتي يطالب بحماية فينيسيوس

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445502-638102510219859374.jpg

2023-01-25 | 14:40

"كرة القدم بحاجة اليه".. أنشيلوتي يطالب بحماية فينيسيوس

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أكد مدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء، على مطالبته بحماية لاعبه البرازيلي فينيسيوس، وأكد أن "كرة القدم بحاجة إليه".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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