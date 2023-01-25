انت الان تتابع خبر السوداني: لن ندعم أي فلاح لا يستخدم التقنيات الزراعية الحديثة الموسم المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "أجرى زيارة إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها، وتابع وتابع خلال الزيارة سير تطبيق الخطّة الزراعية، ومدى توفر مستلزمات تنفيذها".وأكّد السوداني، "المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي الذي جرى وضعه ليكون خطّة تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع"، مشدداً على أن "العمل في الوزارة يجب أن يكون وفق خطّة متكاملة واضحة".

وقال السوداني بحسب بيان مكتبه، إن "زيارتنا اليوم إلى وزارة الزراعة تأتي للتأكيد على نهج الحكومة في برنامجها التنفيذي، لأهمية هذا القطّاع في إصلاح الواقع الاقتصادي بالعراق".

وأضاف، "من المهم أن نشخص مسارات عمل الوزارة المحددة وفق القانون، المسارات الإرشادية والبحثية والخدمية، ومستوى تنفيذها".



وتابع رئس الوزراء، " أشّرنا وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، إذ لا بد من وجود تكامل بين الصناعة والزراعة".

ومضى بالقول، يجب تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي".

وأشار السوداني الى أن " الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي".

ولفت الى أن "الحكومة وضعت في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين".

وأعلن " تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ومع شركة الكندي لإنتاج اللقاحات، من أجل تأمين مستلزمات مشاريع الثروة الحيوانية".

وشدد السوداني على "ضرورة، أن يكون هناك اهتمام بالمستثمر والاستثمار الزراعي، ورعاية المستثمرين الجادين وتوجيههم وفق أهداف الوزارة".

وأردف، " نعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل".

واستدرك، " في الوقت الذي نعمل فيه على حماية المنتج نعمل على حماية المستهلك كذلك، ومن المهم ضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية".

واستطرد، " نعمل على تقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة".

وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول، إن " الزراعة قطاع مهم ومستدام ومؤهل أن يخلق التنمية الحقيقية".