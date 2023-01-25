انت الان تتابع خبر تفكيك خلية ارهابية في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عملية استخبارية عالية الدقة نفذها ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين ( بجريمة الارهاب)، عمل احدهم بصفة اداري في داعش الارهابي وارتكب العديد من جرائم التهديد والابتزاز للحصول على اموال تعود لداعش".



وأضاف البيان، أن "المتهمين الاخرين الذين اشتركوا معه من خلال تزوير المتمسكات الثبوتية والقيام بتلك العمليات المالية، جرى التحقيق معهم من قبل ضباط اختصاص باشراف القضاء واتخذت بحقهم الاجراءات اصوليا ".