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انت الان تتابع خبر منافسة قوية للتربع على قائمة سرعة الإنترنت بالدول العربية.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت قطر في المركز الثاني عالمياً بمعدل سرعة التنزيل الذي بلغ 311.2، ومن ثم البحرين في المركز الثالث عالمياً بسرعة تنزيل تبلغ 262.5 في خدمات الإنترنت عبر الشبكة الخلوية.
وبحسب المؤشر، فقد جاء العراق في المركز الثامن بسرعة تنزيل تبلغ 39.5.
وينشر مؤشر "سبيد تيست" تقريراً على أساس شهري يصنف سرعات نطاق الإنترنت الثابت والخلوي في جميع أنحاء العالم.
وينشر مؤشر "سبيد تيست" تقريراً على أساس شهري يصنف سرعات نطاق الإنترنت الثابت والخلوي في جميع أنحاء العالم.
وتعرّفوا أكثر إلى تصنيف الدول العالمية والعربية في الإنفوغرافيك ادناه: