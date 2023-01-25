انت الان تتابع خبر منافسة قوية للتربع على قائمة سرعة الإنترنت بالدول العربية.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت قطر في المركز الثاني عالمياً بمعدل سرعة التنزيل الذي بلغ 311.2، ومن ثم البحرين في المركز الثالث عالمياً بسرعة تنزيل تبلغ 262.5 في خدمات الإنترنت عبر الشبكة الخلوية.