انت الان تتابع خبر لتحقيق رقم قياسي جديد.. المصري "كابونجا" يسحب سيارتي إطفاء بوزن 30 طناً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كابونجا في تصريحات إنه يسعى لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة "غينيس"، لافتا إلى أنه سيرسل فيديو هذه التجربة للقائمين على الموسوعة وينتظر الرد في غضون 3 أشهر ليقوم بالتجربة الرسمية.وواصل حديثه قائلًا: "إن شاء الله هبعت التجربة دي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولما يوافقوا هعمل تجربة تانية عشان أكسر رقم قياسي جديد".وأضاف أشرف كابونجا، أنه نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال الفترة الأخيرة، وكان من أهمهم سحبه بواسطة أسنانه سيارة تريلا نقل ثقيل، وزن 16 طنا متفوقاً على نظيره الهندي بـ 3 أطنان، وتمكن من خلال هذه التجربة الدخول إلى موسوعة "غينيس" وتسجيل رقم قياسي مهم.وأوضح أنه يسعى إلى كسر رقم قياسي جديد بـ "سحبه 99 طنا"، مشيرًا إلى أنه تمكن من سحب قطارات من مترو الأنفاق في وقت سابق و6 سيارات ملاكي حقق بها رقما قياسيا أيضاً.يذكر أن أشرف كابونجا من أبناء محافظة الإسماعيلية، ويحظى بشعبية واسعة النطاق بها.