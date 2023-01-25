انت الان تتابع خبر إبراهيموفيتش يدين كتيبة ميسي ويستغرب سلوكياتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثار عدد من لاعبي راقصي التانجو جدلا واسعا بعد تتويجهم أبطال للعالم في قطر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما أقدموا على تصرفات مشينة، أبرزهم الحارس إيميليانو مارتينيز.

وخلال تصريحات أبرزتها إذاعة "RMC" الفرنسية، قال إبراهيموفيتش: "ليونيل ميسي يعتبر اللاعب الأفضل في التاريخ، وكنت واثقا من قدرته على الفوز باللقب".



وأكمل: "ما سيحدث أن كيليان مبابي سيفوز بلقب آخر للمونديال، وأنا لست قلقا بشأنه".

واستطرد: "لكني قلق بشأن باقي اللاعبين الأرجنتينيين، لأن ميسي سيظل في الذاكرة، بينما هم تصرفوا بشكل سيء، ولا يمكننا احترام ذلك".

وأكد زلاتان، في ختام تصريحاته، أن سلوكيات لاعبي الأرجنتين أكدت أنهم لن يفوزوا مجددا بلقب المونديال بسبب تلك التصرفات، مضيفا "لا يمكنك أن تفوز مرة أخرى بهذا الشكل".

وكانت احتفالات لاعبي الأرجنتين مع الجماهير في بلادهم بعد عودتهم من قطر، قد شهدت سخريتهم من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.



كما أظهر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، جانبا سيئا من شخصيته بمجرد حصوله على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني نال اللقب في الثالث في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، عقب تغلبه على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.