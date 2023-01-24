انت الان تتابع خبر السوداني وعبد الواحد يؤكدان على الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير استقبل عبد الواحد "للتباحث بشأن عدد من القضايا في الساحة العراقية".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التأكيد على "دعم منهج الحكومة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين في عموم العراق".

