انت الان تتابع خبر رشيد لوفد برلمان إقليم كردستان: ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رشيد ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية، استقبل اليوم، في قصر بغداد، وفد برلمان إقليم كردستان؛ لبحث التطورات السياسية في البلاد، حيث عبر الرئيس عن رؤيته لأهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد، مشيرا إلى وجوب الحوار الفاعل من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور والقانون وبما يحمي مصالح المواطنين".وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلد لما لها من تأثير على حياة المواطنين، والشروع في عمليات البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية، منوها إلى البرنامج الوزاري الطموح للحكومة وضرورة تنفيذه سيما البنود المتصلة بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين في الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية".

وأشار إلى "ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الأطراف السياسية الكردية، والانطلاق من المشتركات المهمة في وضع مصلحة المواطنين في الإقليم وعموم البلد أثناء الحوار".



من جانبه، ثمّن الوفد البرلماني الكردستاني "جهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، ودعم ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لجميع المواطنين".