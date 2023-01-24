السوداني يلتقي بتجار وصناعيي العراق ويوجه بفتح الاستيراد

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بغداد - ياسين صفوان - بخطى حثيثة يجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العديد من التغييرات واللقاءات مع الأطراف الإقتصادية المعنية في البلاد، وذلك للحدّ من ارتفاع سعر الصرف والنهوض بالواقع الاقتصادي.