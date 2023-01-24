السوداني يلتقي بتجار وصناعيي العراق ويوجه بفتح الاستيراد

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بغداد - ياسين صفوان - بخطى حثيثة يجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العديد من التغييرات واللقاءات مع الأطراف الإقتصادية المعنية في البلاد، وذلك للحدّ من ارتفاع سعر الصرف والنهوض بالواقع الاقتصادي.
إعتقال المضاربين بالأسعار والتحوّل نحو الدفع الالكتروني، خطوات متسارعة يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للحدّ من إرتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائية في العراق.
ومن التحرّكات التي قام بها السوداني هي اللقاء بصناعيي وتجار العراق وفتح الأبواب أمامهم للاستيراد والدخول لمنظومة المجلس الاقتصادي الحكومي.