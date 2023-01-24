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آرسنال يسعى للتعاقد مع لاعب جديد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445383-638101527354768873.jpg

2023-01-24 | 11:24

آرسنال يسعى للتعاقد مع لاعب جديد

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الخليج 365- رياضة

يسعى آرسنال للتعاقد مع لاعب جديد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، للحفاظ على قوة الفريق ومواصلة الاحتفاظ بصدارة الممتاز.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن آرسنال مهتم بالتعاقد مع الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب وسط يوفنتوس، في شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وخاض الدولي الأمريكي 15 مباراة في هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا.


وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن آرسنال يسعى لاستغلال الأزمة الحالية ليوفنتوس مع القضاء الإيطالي، والتي تعرض بسببها لخصم 15 نقطة من رصيده، ويقنع ماكيني بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن إدارة يوفنتوس ستسمح برحيل ماكيني، إذا حصل على عرض يبلغ 18 مليون إسترليني.

وكشفت أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، طالب الإدارة بضم لاعب جديد في خط الوسط، لإضافة عمق إلى تشكيلة الجانرز الحالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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