آرسنال يسعى للتعاقد مع لاعب جديد

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن آرسنال مهتم بالتعاقد مع الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب وسط يوفنتوس، في شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وخاض الدولي الأمريكي 15 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل هدفا واحدا.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن آرسنال يسعى لاستغلال الأزمة الحالية ليوفنتوس مع القضاء الإيطالي، والتي تعرض بسببها لخصم 15 نقطة من رصيده، ويقنع ماكيني بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن إدارة يوفنتوس ستسمح برحيل ماكيني، إذا حصل على عرض يبلغ 18 مليون إسترليني.

وكشفت أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، طالب الإدارة بضم لاعب جديد في خط الوسط، لإضافة عمق إلى تشكيلة الجانرز الحالية.