انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب في اسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مختصون، فقد بلغ سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 427 ألف دينار، وسعر شراء 423 ألف دينار في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم.كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا ايضاً عند 397 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 393 ألفا.

وأسعار الذهب في محال الصياغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 ألف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الفاً و410 ألاف دينار.

