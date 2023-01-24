انت الان تتابع خبر الحكومة تقيل محافظ البنك ومواطنون يطالبون بإجراءات صارمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على خلفية إقالة الحكومة لمحافظ البنك المركزي يجري الحديث عن ترجيحات باحتمالية إنخفاض سعر الصرف، ويأتي هذا في وقت تزداد فيه المطالبات بإجراءات جدية لحلّ الأزمة.

يتوقّع أن تنخفض أسعار صرف الدولار خلال الايام المقبلة، ودار هذا الحديث وجرى تداوله على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي، خطوة وجدت الأوساط الشعبية فيها نوعاً من الايجابية خاصة إن كانت تهدف لوضع حلول جذرية لأزمة الدولار.

ويشكو المواطنون من حالة الكساد الحاصلة في الأسواق العراقية، لا سيما وأنّ الأزمة القائمة قد أثقلت على ذوي الدخل المحدود، وصار لزاماً أن تتوصّل الجهات العراقية الى صيغة حلّ مع الفيدرالي الأمريكي لإنهاء حالة الإرباك التي يمرّ بها الدينار العراقي.

ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تمّ حظر ثمانين بالمئة أو أكثر من التحويلات اليومية بالدولار في العراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من مئتين وخمسين مليون دولار في بعض الأيام، وهذا بدوره خفّض قيمة العرض وزاد مقدار الطلب على الدولار فحصلت الأزمة.