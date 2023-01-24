انت الان تتابع خبر النفط: معدل سعر البرميل الواحد بلغ 74.636 دولاراً في كانون الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين و(281) الفا و(459) برميلا، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(708) ملايين و (556) الف دولار".

واضاف البيان، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(735) الفا و(151) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(223) الفا و(338) برميلا".

واضاف، ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (74.636) دولاراً"، مبينا ان "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".