انت الان تتابع خبر رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية ترسيخ الحوار بين القوى الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رشيد، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير استقبل الحلبوسي، وتم بحث "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، فضلاً عن تعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي والدولي".وجرى التأكيد، وفق البيان، على "أهمية ترسيخ مبدأ الحوار بين القوى الوطنية وبذل الجهود الجادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه وصولاً للاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".

وأوضح رئيس الجمهورية "ضرورة عقد جلسات مجلس النواب وفق الجدول المعد والعمل على تمرير القوانين التي تسهم في تحقيق طموحات أبناء الشعب وتوفر متطلبات العيش الكريم لهم".