انت الان تتابع خبر العزم يستنكر الإساءة "الشنيعة" للقرآن الكريم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يستنكر الإساءة الشنيعة للقرآن الكريم بحرقه على مرأى ومسمع من السلطات السويدية ما يعد انتهاكاً صارخاً لمقدسات ما يقارب من مليارين من سكان العالم، واستفزاز قد يكون من شأنه تهديد الاستقرار وتأجيج النعرات والكراهية ومنح التطرف وفرصة للعودة من جديد".وأكد التحالف، "رفضه لهذه الأفعال المسيئة، مطالباً وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير السويدي وتسليمه مذكرة احتجاج وإبلاغ للحكومة السويدية بخطورة السماح لمثل هذه الاعمال المستنكرة وضرورة محاسبة الفاعل ومنع تكرار هذا الفعل".