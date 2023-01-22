عادل صلاح وتخطى رونالدو وأجويرو.. هالاند يحطم أرقاماً جديدة

فقد وقع هالاند على هاتريك: في الدقيقة (40) من ضربة رأسية، وعند الدقيقة (50) من علامة الجزاء، وفي الدقيقة (54) بتسديدة من داخل منطقة العمليات.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا هو الهاتريك رقم 16 الذي يسجله هالاند في مسيرته الاحترافية.



كما أحرز هالاند 4 هاتريك في البريميرليج، معادلًا رقم النجم المصري محمد صلاح، ومتفوقًا على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (3).

وسجل النرويجي الهاتريك الرابع في البريميرليج، بعد 19 مباراة فقط، محطمًا رقم النجم الهولندي السابق، رود فان نيستلروي، الذي أحرز الهاتريك الرابع في مباراته رقم 65.

ويتواجد لويس سواريز في المركز الثالث بعد 81 مباراة، مقابل 86 لقاءً للنجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، و89 لمواطنه روبي فاولر، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.



وبحسب أرقام "أوبتا"، لا يوجد لاعب سجل عدداً من الأهداف على ملعبه في موسم واحد بالبريميرليج لمانشستر سيتي، أكثر من هالاند، الذي سجل 18 هدفا في 11 مباراة على ملعب الاتحاد هذا الموسم، متفوقا على سيرجيو أجويرو الذي سجل 16 هدفا في موسم (2011- 2012).

ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

