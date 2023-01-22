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عادل صلاح وتخطى رونالدو وأجويرو.. هالاند يحطم أرقاماً جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445145-638099999412214491.jpg

2023-01-22 | 16:58

عادل صلاح وتخطى رونالدو وأجويرو.. هالاند يحطم أرقاماً جديدة

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واصل المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، إبداعه رفقة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أمام ضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الممتاز.
فقد وقع هالاند على هاتريك: في الدقيقة (40) من ضربة رأسية، وعند الدقيقة (50) من علامة الجزاء، وفي الدقيقة (54) بتسديدة من داخل منطقة العمليات.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا هو الهاتريك رقم 16 الذي يسجله هالاند في مسيرته الاحترافية.


كما أحرز هالاند 4 هاتريك في البريميرليج، معادلًا رقم النجم المصري محمد صلاح، ومتفوقًا على الأسطورة البرتغالي (3).

وسجل النرويجي الهاتريك الرابع في البريميرليج، بعد 19 مباراة فقط، محطمًا رقم النجم الهولندي السابق، رود فان نيستلروي، الذي أحرز الهاتريك الرابع في مباراته رقم 65.

ويتواجد لويس سواريز في المركز الثالث بعد 81 مباراة، مقابل 86 لقاءً للنجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، و89 لمواطنه روبي فاولر، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.


وبحسب أرقام "أوبتا"، لا يوجد لاعب سجل عدداً من الأهداف على ملعبه في موسم واحد بالبريميرليج لمانشستر سيتي، أكثر من هالاند، الذي سجل 18 هدفا في 11 مباراة على ملعب الاتحاد هذا الموسم، متفوقا على سيرجيو أجويرو الذي سجل 16 هدفا في موسم (2011- 2012).

ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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