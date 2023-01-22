انت الان تتابع خبر التربية تتخذ إجراءً بحق مدير مدرسة حمل سلاحاً داخل الحرم المدرسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها بتوجيه من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري التي تولت التحقيق بخصوص ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من حمل السلاح من قبل مدير مدرسة الحديبية الأساسية في تربية الكرخ الأولى".وأشار البيان إلى أن "اللجنة أوصت بإعفاء مدير المدرسة من مهامه ونقله الى مدرسة أخرى ليمارس اختصاصه في المدرسة المنقول اليها وكذلك فرض عقوبة "التوبيخ" استناداً للمادة (8) الفقرة رابعا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ، وذلك بسبب استخدامه السلاح واطلاق العيارات النارية وعدم المحافظة على سلامة التلاميذ داخل الحرم المدرسي وترويعهم ، بالاضافة إلى مخاطبة قيادة شرطة بغداد الكرخ / قاطع حماية منشآت الشعلة، بفتح تحقيق مع الحارس الأمني لمدرسة الحديبية الأساسية".