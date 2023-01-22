انت الان تتابع خبر التعليم تناقش استكمال كليات الطب لمتطلبات الاعتمادية الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أكد وزير التعليم خلال الاجتماع مع المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق بحضور وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ورئيس لجنة عمداء كليات الطب على المضي بتحقيق الخطوات الإجرائية اللازمة للحصول على الاعتمادية الدولية لكليات الطب العراقية وجدد دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تمكين مجلس الاعتماد الوطني من استقلال قراره العلمي أمام المنظمات والمجالس الدولية واستكمال منجزه في منح الاعتمادية وما يرتبط بها من معايير وإجراءات من شأنها أن تعضد السمعة الأكاديمية للتعليم الطبي في العراق".وأضافت: "من جهتهم أوضح رئيس وأعضاء مجلس الاعتماد الوطني أنهم يعملون على وفق توقيتات زمنية محددة في ضوء السياقات العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للتعليم الطبي فيما أشار رئيس لجنة عمداء كليات الطب الى أن الكليات الطبية المختصة تتطلع الى استكمال إجراءات الاعتماد الدولي بالتنسيق مع مجلس الاعتماد الوطني الذي قطع شوطا إيجابيا في هذا المجال".