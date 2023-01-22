انت الان تتابع خبر توجيه جديد لوزير الداخلية يخص عمل "الأدلة الجنائية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، بحل جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه مديرية تحقيق الأدلة الجنائية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار حرصه على متابعة عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مديرية تحقيق الأدلة الجنائية، حيث عقد اجتماعاً بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، واستمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المديرية، والمعوقات التي تعترض عملها".

وأضاف البيان "أمر الوزير بحل جميع المعوقات والمشاكل التي تواجهها المديرية بهدف إنجاز مهامها على أتم وجه".

وأجرى الشمري بحسب البيان "جولة ميدانية في جميع أقسام وشعب هذه المديرية، واستمع الى شرح مفصل عن عمل كل قسم"، مؤكداً على "التعاون مع المراجعين وتبسيط الإجراءات وإعطاء المواطنين حقوقهم"، مشدداً على "نزاهة العمل بما يليق باسم وسمعة وزارة الداخلية".