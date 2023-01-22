انت الان تتابع خبر رئيسا الوزراء والمحكمة الاتحادية يؤكدان على محاربة "آفة الفساد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار، المحكمة الاتحادية العليا وكان في استقباله رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود واعضاء المحكمة الاتحادية العليا".وأضاف البيان، أن اللقاء "بحث ملفات عدة منها ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا ودورها في حماية الدستور والحقوق والحريات العامة والخاصة والتأكيد على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور والتأكيد على ضرورة تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب العراقي والحكومة الحالية"، مبينا أن "العراق بحكم تاريخه وبحكم امكانياته الاقتصادية والبشرية قادر على بناء دولة قوية مدنية حديثة تقوم على اساس المواطنة ".

وأشار الى أن "آفة الفساد تحتاج الى نية حقيقية وطنية لمحاربتها، وان الشعب العراقي بما يمتلكه من مقومات اخلاقية قادر على تجاوزها لأن قيم الشعب العراقي ترفض كل ما يخالفها"، مستدركا "ورغم كل التحديات الا ان الشعب العراقي بعمومه رافض لكل ما ينافي المباديء الاخلاقية والوطنية وهو عازم بجميع قومياته ومكوناته على بناء دولته".