انت الان تتابع خبر عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

تسبب انهيار مبنى بمقتل 10 أشخاص اليوم الأحد، بينهم طفل، في مدينة حلب في شمال سوريا، فيما تستمر عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وتتكرر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، إنْ كان جرّاء البناء المخالف دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني جراء المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.

وقالت "سانا"، إنه "توفي 10 أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي الشيخ مقصود".

ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله، إن "سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى"، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القتلى جميعهم من نازحي عفرين.