أمام بيلباو.. بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

وشهدت اختيارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمباراة اليوم، غياب كل من: "داني كارفاخال، دافيد ألابا، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وإيدين هازارد".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو - ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: داني سيبايوس - توني كروس - لوكا مودريتش.

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.