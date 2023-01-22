اخبار العالم / اخبار العراق

أمام بيلباو.. بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أمام بيلباو.. بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445099-638099730800639038.jpg

2023-01-22 | 09:29

أمام بيلباو.. بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

71 مشاهدة

الخليج 365- رياضة

يلتقي مع أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة 18 من .

وشهدت اختيارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمباراة اليوم، غياب كل من: "داني كارفاخال، دافيد ألابا، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وإيدين هازارد".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو - ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: داني سيبايوس - توني كروس - لوكا مودريتش.

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا