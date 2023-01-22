انت الان تتابع خبر "غيوم مصحوبة بالضباب".. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "الخليج 365"، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجيا خلال النهار، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً يتحول تدريجياً الى صحو، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".



وتابع، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".