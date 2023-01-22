انت الان تتابع خبر بينهم أطفال.. انقاذ عائلة دفنت تحت الركام إثر انهيار منزلهم في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ عائلة، بينهم نساء وأطفالاً دفنت اجسادهم تحت ركام منزل منهار في قضاء الحر بمحافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف البيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت وباشرت حال وصولها بأجراء عمليات البحث عن أفراد العائلة ورفع الركام وتحرير أجسادهم قبل أن يختنقوا بالركام مع تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها".



يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة الرطوبة وتقادم البناء.