انت الان تتابع خبر شخصيات حكومية وسياسية تصل مكتب الحكيم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالإضافة الى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود وصلوا الى مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم".وأضاف، ان "حضور الشخصيات السياسية والحكومية جاء بمناسبة الحفل التأبيني الرسمي بيوم الشهيد العراقي".