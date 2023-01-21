انت الان تتابع خبر أوروبا تجهز لعقوبات جديدة على روسيا وواشنطن تتخذ إجراءً ضد قوات "طباخ بوتين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دبلوماسيون أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات جديدة لتقييد تعاون التكتل مع موسكو في مجال الوقود النووي، وحظر واردات الألماس الروسي، وتقليل التجارة مع بيلاروسيا حليفة الكرملين، وذلك من بين تدابير أخرى.أشار ثلاثة مسؤولين كبار من ثلاث دول إلى أن الجولة التالية من العقوبات ينبغي أن تكون جاهزة بحلول الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.

أحد هؤلاء الدبلوماسيين الكبار قال لرويترز: "ستكون الحزمة التالية من العقوبات جاهزة في وقت ما قبل الذكرى الأولى الأليمة للغزو"، بينما قال مسؤول ثان إن "هناك رغبة" في أن تكون التدابير جاهزة بحلول ذلك الوقت.

بدوره قال دبلوماسي كبير من دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي إن مثل هذا الإجراء "مبكر جداً، بعد الإعلان عن الحزمة التاسعة للتو"، حيث تمت الموافقة على الحزمة السابقة في ديسمبر/كانون الأول 2022.



بحسب رويترز، لا يُتوقع صدور قرارات تخص تلك المسألة حينما يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل، ولكن من المرجح أن يغتنم بعضهم الفرصة لطرح النقاش.