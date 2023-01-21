انت الان تتابع خبر الصين.. عشرات القتلى والجرحى أثر انهيار جليدي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوكالة أشارت إلى أن عمليات الإنقاذ في مكان الحادث انتهت، وأضافت أن الانهيار الجليدي نجم عن رياح قوية مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ووقع في الساعة الثامنة مساء (12:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023، حيث تقطّعت السبل بالناس والمركبات.من جانبها، نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن مسؤول حكومي محلي في المنطقة الواقعة غربي الصين، قوله إنه تم العثور على 53 ناجياً، خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

هيئة الإذاعة البريطاني "بي بي سي"، أشارت إلى أن الانهيار الجليدي تسبب في إبقاء الأشخاص محاصرين في سياراتهم، حيث غمرت الثلوج مخرج نفق في مدينة نينغتشي، ونقلت عن عمال الإنقاذ المحليين قولهم إن الانهيار الجليدي "نجم عن رياح قوية".



كانت السلطات الصينية قد أرسلت قرابة 1350 عامل إنقاذ إلى المكان، إضافة إلى معدات للمساعدة في حفر ممر بطول 7.5 كيلومتر.