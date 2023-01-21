انت الان تتابع خبر بريطانيا.. تغريم رئيس الوزراء لعدم ارتدائه حزام الأمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة لانكشاير، عبر حسابها على تويتر، إنها غرمت سوناك بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو لا يرتدي حزام الأمان.

وفي المقابل، قال متحدث باسم داونينغ ستريت إن سوناك "سيلتزم بالطبع بالعقوبة"، وأضاف: "رئيس الوزراء يوافق تماما على أن هذا كان خطأ وقد اعتذر".



وكان المتحدث قال في وقت سابق إن سوناك "اعتذر عن الخطأ واعتقد أنه من المهم القيام بذلك، حيث يجب على الناس ارتداء حزام الأمان".

وفي المملكة المتحدة، قد يؤدي عدم ارتداء حزام الأمان إلى غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني، إلا في حال وجود عذر مقبول.

وهذه هي المرة الثانية التي تغرم فيها الشرطة سوناك أثناء توليه منصبا عاما.

ففي أغسطس / آب 2022، فرضت الشرطة غرامة على سوناك عندما كان يشغل منصب وزير المالية آنذاك، ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بسبب حضور حفلات بالمخالفة لقواعد الإغلاق التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا.

