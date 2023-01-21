"خصم 15 نقطة".. المحكمة الإيطالية تصدر قراراً "قاسياً" بحق يوفنتوس

وكان المدعي العام الإيطالي أوصى بمعاقبة النادي بخصم (9) نقاط فقط من رصيده، لكن المحكمة الفيدرالية أصدرت عقوبة أشد بحق النادي الأبيض والأسود.

كما قررت المحكمة، إيقاف فابيو باراتيسي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس والحالي لتوتنهام، لمدة سنتين ونصف، فيما تم إيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، كما تم إيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة (8) أشهر.



ومع خصم (15) نقطة من رصيد البيانكونيري يفقد الفريق مركزه الثالث بـ(37) نقطة، ويتراجع للمركز العاشر بـ(22) نقطة، وبات بعيداً عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يُذكر أن المدعي العام الإيطالي كان قد طالب بإعادة فتح التحقيق مع يوفنتوس و(8) أندية أخرى بشأن قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير شرعية.