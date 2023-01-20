انت الان تتابع خبر تحالف العزم يهنئ بتتويج العراق باللقب الخليجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها، الخليج 365، إنه "مباركٌ للعراقِ العظيم، مباركٌ للبصرةِ الفيحاء، مبارك لأبطال منتخبنا الوطني".واضاف :"شكراً للأشقاء الخليجيين على هذا الحضور الكريم، ولاتحاد الكرة العراقي".وتوج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.