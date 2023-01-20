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تحالف العزم يهنئ بتتويج العراق باللقب الخليجي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها، الخليج 365، إنه "مباركٌ للعراقِ العظيم، مباركٌ للبصرةِ الفيحاء، مبارك لأبطال منتخبنا الوطني".
واضاف :"شكراً للأشقاء الخليجيين على هذا الحضور الكريم، ولاتحاد الكرة العراقي".

وتوج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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