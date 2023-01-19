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الحسناوي يهنئ الشعب العراقي بلقب خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " وزير الصحة يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني، ويدعو الى عدم اطلاق العيارات النارية حفاظا على ارواح المواطنين".

واضافت ان " الحسناوي يثمن جهود ملاكاتنا الطبية والصحية والاسعاف الفوري التي ساندت منتخبنا الوطني وقدمت افضل الخدمات الصحية للمشاركين والوافدين والمشجعين لخليجي 25".

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MO Nasa

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