انت الان تتابع خبر الحسناوي يهنئ الشعب العراقي بلقب خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " وزير الصحة يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني، ويدعو الى عدم اطلاق العيارات النارية حفاظا على ارواح المواطنين".

واضافت ان " الحسناوي يثمن جهود ملاكاتنا الطبية والصحية والاسعاف الفوري التي ساندت منتخبنا الوطني وقدمت افضل الخدمات الصحية للمشاركين والوافدين والمشجعين لخليجي 25".

