انت الان تتابع خبر علاوي يهنئ العراق باللقب الخليجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها، الخليج 365، :"أتوجه بخالص التهنئة لكُل العراقيين بفوز مُنتخبنا الوطني لكرة القدم وحصوله على كأس بطولة خليجي 25 المُقامة في ملاعب البصرة الفيحاء".

واضاف :"أهنئ أبطال مُنتخبنا وجهازهُم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وإدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".



وتابع :"لقد أثبتَ أبنائي اللاعبون أنَّ العراقي قادر على صنع المُستحيل، وتحدي أي صعب، والوصول إلى هدفهِ بتوفيق الله".