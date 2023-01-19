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علاوي يهنئ العراق باللقب الخليجي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها، الخليج 365، :"أتوجه بخالص التهنئة لكُل العراقيين بفوز مُنتخبنا الوطني لكرة القدم وحصوله على كأس بطولة خليجي 25 المُقامة في ملاعب البصرة الفيحاء".

واضاف :"أهنئ أبطال مُنتخبنا وجهازهُم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وإدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".


وتابع :"لقد أثبتَ أبنائي اللاعبون أنَّ العراقي قادر على صنع المُستحيل، وتحدي أي صعب، والوصول إلى هدفهِ بتوفيق الله".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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