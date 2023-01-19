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البولاني يهنئ بفوز المنتخب الوطني باللقب الخليجي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال البولاني في تغريده له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، :"قدم منتخبنا مباراة رائعه وكان اداء منتخب عمان الشقيق بطولي".

واضاف :"شكرا لاشقائنا في الخليج الذين ساهموا في بطولة خليجي 25، وشكرا لجماهيرنا واهلنا في البصره وشكرا للاعلام العربي والعراقي الذي نقل هذا الكرنفال الرياضي".


وتابع :"هذه رسالة محبة واخوه يقدمها العراق لاشقائه".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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