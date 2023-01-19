انت الان تتابع خبر صالح يهنئ باللقب الخليجي الرابع للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح في بيان، "مبارك لأسود الرافدين فوزه التاريخي ببطولة الخليج ورسم الفرحة على وجوه العراقيين، وتحية إجلال وتقدير لأهالي البصرة العزيزة الذين أبهروا العالم بكرمهم وضيافتهم للزائرين من المحافظات والأشقاء الخليجيين".واعتبر صالح "نجاح العراق بتنظيم البطولة يؤكد استعادة دوره وتطلعه لتعزيز علاقاته مع أشقائه".