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تحالف عزم يهنئ بتتويج العراق باللقب الخليجي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها، الخليج 365، إنه "مباركٌ للعراقِ العظيم، مباركٌ للبصرةِ الفيحاء، مبارك لأبطال منتخبنا الوطني".
واضاف :"شكراً للأشقاء الخليجيين على هذا الحضور الكريم، ولاتحاد الكرة العراقي".

وتوج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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