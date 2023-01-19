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بايش يشعل مدرجات "جذع النخلة" بهدف ضد عُمان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444893-638097428783066248.jpg
خليجي 25

2023-01-19 | 17:27

بايش يشعل مدرجات "جذع النخلة" بهدف "صاروخي" ضد عُمان

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سجل لاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش، الهدف الأول لاسود الرافدين في نهائي خليجي 25.
وانطلقت قبل قليل مباراة المنتخب الوطني امام نظيره المنتخب العماني في نهائي كأس الخليج الخامسة والعشرين في البصرة.

وسجل هدف التقدم للمنتخب الوطني اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 24 من زمن الشول الأول من المباراة عبر تسديدة جميلة على يمين الحارس العماني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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