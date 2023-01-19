"الاحتيال الضريبي".. تسريب وثيقة تخص كريستيانو ويوفنتوس

توصل يوفنتوس وكريستيانو رونالدو إلى اتفاق في 2020 لتأجيل دفع 4 أشهر من راتب اللاعب البرتغالي، حسبما أظهرت وثيقة نشرتها صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، والتي تلزم النادي الإيطالي، المتهم بالاحتيال الضريبي، نظراً لأنه لم يدرج المدفوعات في الميزانية السنوية.

