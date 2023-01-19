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"الاحتيال الضريبي".. تسريب وثيقة تخص كريستيانو ويوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444892-638097421253838125.jpg

2023-01-19 | 17:18

"الاحتيال الضريبي".. تسريب وثيقة تخص كريستيانو ويوفنتوس

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توصل يوفنتوس وكريستيانو رونالدو إلى اتفاق في 2020 لتأجيل دفع 4 أشهر من راتب اللاعب البرتغالي، حسبما أظهرت وثيقة نشرتها صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، والتي تلزم النادي الإيطالي، المتهم بالاحتيال الضريبي، نظراً لأنه لم يدرج المدفوعات في الميزانية السنوية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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