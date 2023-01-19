انت الان تتابع خبر العراق يرحب بقرار ألماني يخص الايزيديين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن " نُرحب باقرار البرلمان الالماني عدّ ما حصل لابناء شعبنا من الايزيديين على يد داعش الارهابي ابادة جماعية ضد الانسانية".

ودعا رشيد المجتمع الدولي، الى "ضمان معاقبة مرتكبيها وبذل الجهود للكشف عن مصير باقي المختطفين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً وتأمين عودة النازحين الى مناطقهم ومنازلهم".

