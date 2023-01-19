انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: البرنامج الحكومي يقوم على جانبي خدمي واستراتيجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في جلسة حوارية ضمن منتدى دافوس الاقتصادي تابعته الخليج 365، ان " العراق بات أكثر امانا وبدأت مرحلة جديدة".

وأضاف، أن "العراق استفاد من ارتفاع أسعار النفط"، مؤكداً، أن "الحكومة جادة في تطبيق برامجها".



وأشار رشيد إلى أن "البرنامج الجديد للحكومة يقوم على جانبين، الأول فوري وهو تطبيق المشاريع الفورية المتعلقة بالصحة والإسكان والتربية، وثانياً المشاريع الاستراتيجية ومن بينها مشاريع النفط والغاز". مبيناً، أن "العراق يصدر 4 ملايين برميل نفط يومياً، وهناك رغبة في زيادة الكمية والاستفادة من الغاز".

ولفت إلى أن "هنالك مشاريع طموحة تتعلق بتمديد مشروع الفاو المرتبط بأنابيب النفط والسكك الحديدية وعدد من المشاريع، وهناك مشاريع متعلقة بالزراعة كالأسمدة"، موضحاً، أن "جميع هذه المشاريع قيد التحضير"، معربا عن أمله في أن "يكون هناك تعاون دولي في تنفيذ هذه المشاريع، وأن لا يقتصر الأمر على العراقيين، إذ إن العراق بحاجة إلى مساعدة دولية واستثمارات خارجية".



ونوه رئيس الجمهورية إلى أن "هناك شركات متعددة الجنسيات تعمل حالياً في العراق، ومن الممكن توسيع ذلك لشمول دول إقليمية وتقاسم المنافع بين هذه الدول".

وأكد على "ضرورة حل النزاعات والمشاكل في الشرق الأوسط دون تدخل من الخارج"، مشدداً على أن "الحروب لن تساعد بلداننا".

وذكر، أن "مستورداتنا من تركيا تبلغ 22 مليار دولار سنويا"، مشددا على "ضرورة تشجيع ودعم القطاع الخاص".